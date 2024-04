C’è anche il nome di Michele Di Gregorio tra gli osservati speciali dei dirigenti dell'Inter per la porta del futuro. Non per il presente, visto che Yann Sommer alla sua prima stagione in nerazzurre ha dato ampie garanzie, ma per gli anni a venire. E tra i profili monitorati c'è il prodotto del settore giovanile nerazzurro, ceduto al Monza per circa 4 milioni di euro e oggi valutato oltre i 20 milioni.