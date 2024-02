Inter, non solo Zielinski e Taremi a 0. “C’è questa idea per l’attacco”

Nelle ultime settimane, il nome di Luis Muriel è stato accostato anche all’Inter per l’attacco. In scadenza a giugno con l’Atalanta, il colombiano è libero di firmare a 0 per la prossima stagione e calciomercato.com fa così il punto sul suo futuro. “Il nome dell’ex attaccante di Udinese, Lecce, Sampdoria e Fiorentina è uno di quelli accostati all’Inter nelle ultime settimane, sia per questa finestra di mercato nel caso in cui Alexis Sanchez avesse accettato le proposte giunte dall’Arabia Saudita ed in particolare dall’Al-Ittihad allenato da Marcelo Gallardo, sia per quella della prossima estate, quando Marotta e Ausilio potrebbero considerare l’ingaggio di un altro parametro zero insieme a Mehdi Taremi (sempre con la contestuale uscita del Nino Maravilla, in scadenza a giugno) per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una batteria di alternative all’altezza dei titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.