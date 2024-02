Tutto esaurito

Intanto, sul fronte dell’interesse generato dalla sfida tra l’Inter e i bianconeri, va registrato che il match sarà visibile più o meno dappertutto: i diritti tv del derby d’Italia sono stati acquisiti da 62 diversi broadcaster, che trasmetteranno il match in 180 differenti Paesi. Tutti davanti allo schermo - o davanti al pc, in caso di streaming - per non perdersi lo spettacolo di una partita che già da sola crea un hype pazzesco, come si direbbe a Milano (con accento alla Myss Keta incluso). Figuriamoci, poi, quando le due arci-rivali si giocano pure, se non una bella fetta di scudetto, quantomeno la vetta momentanea in campionato. Tanto per fare un paragone: l’Inter arriva da una recente finale di Supercoppa contro il Napoli, che è stata trasmessa da 40 broadcaster in 160 nazioni. Numeri decisamente inferiori, seppur con un trofeo importante in palio, e pure in un appuntamento storico, visto che era la prima finale di una Supercoppa a quattro giocata in Arabia. Inter-Juve però è un’altra cosa. E infatti non c’è angolo del mondo in cui le immagini non si potranno vedere. Dall’Australia alla Cina, dall’Europa all’America, fino a sconosciuti arcipelaghi caraibici.