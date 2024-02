Da Correa ad Agoumé — Dall’Inghilterra, alla Francia. Il Marsiglia di Gattuso, ma soprattutto di Correa, ha bisogno di un filotto importante di risultati per recuperare terreno e centrare quantomeno i preliminari della prossima Champions League. Solo così i transalpini, dopo aver già versato 2 milioni dall’Inter, saranno costretti a riscattare il Tucu - che sinora ha deluso le aspettative - visto l’obbligo in caso di piazzamento tra le prime quattro in Ligue 1, o meglio, la qualificazione al torneo più nobile per club in Europa, fissato a 12 milioni.

In Spagna non c’è una vera e propria squadra da sostenere, bensì un calciatore: quel Lucien Agoumè che ha scartato proprio il Marsiglia per accasarsi al Siviglia. Se gli andalusi dovessero essere soddisfatti delle prestazioni del centrocampista, potrebbero far valere il riscatto stabilito a 8 milioni. Discorso che vale anche per Zinho Vanheusden, visto che ormai difficilmente i nerazzurri farebbero valere il controriscatto qualora lo Standard Liegi investisse 7 milioni per il cartellino del belga.

Da Oristanio a Esposito — Situazione diversa per Oristanio – il Cagliari ha il riscatto a 4 milioni, l’Inter il controriscatto a 5.5 -, Pio Esposito, lo Spezia dovrebbe investire 5 milioni, i nerazzurri per non perderne il controllo spenderne 7 –, Sebastiano Esposito, per cui la Sampdoria verserebbe 7 milioni in caso di promozione, altrimenti si dovrebbero valutare nuove piste – e Filip Stankovic, su cui i nerazzurri hanno la decisione finale. Sicuri del rientro Valentin Carboni e Satriano, in prestito secco al Monza e al Brest", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.