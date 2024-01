Da Zielinski a Muriel, si apre la stagione dei parametri zero. L’Inter…

Da oggi sono liberi di firmare per la stagione 2024/2025 tanti giocatori, uno in particolare è accostato all'Inter

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano analizza quelle che potrebbero essere le prossime due sessioni di mercato. "L’Inter con Buchanan ha probabilmente aperto e chiuso il suo mercato, la Juve rischia di non poterlo aprire, costretta com’è a vendere, prima di comprare. Per il Napoli e il Milan sarà una campagna reattiva. De Laurentiis deve ricucire una difesa che fa acqua, sostituire Elmas con Samardzic, compensare, sia pure in ruoli diversi, la trasferta in Coppa d’Africa di Osimhen e Anguissa. Per Furlani i nazionali africani e i troppi infortunati fanno insieme una voragine. Il nuovo forfait di Immobile non sembra poter smuovere la prudenza di Lotito: la Lazio con ogni probabilità stringerà i denti e differirà all’estate la necessaria rifondazione invocata da Sarri".