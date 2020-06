Chiesa, l’Inter non molla. Anzi: addirittura 5 nomi possibili per la Viola. Due sicure stelle

L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Federico Chiesa, nonostante i nerazzurri siano già impegnati sui fronti Tonali e Kumbulla. La Juventus spinge forte per l’attaccante della Fiorentina, ma da Viale della Liberazione non hanno ancora alzato bandiera bianca. Anzi, secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta avrebbe diversi assi nella manica da giocarsi al tavolo della trattativa. Numerose, infatti, potrebbero essere le contropartite offerte. Compresi Pinamonti e Vanheusden, due sicure stelle di domani:

“Restando in Italia, un altro nome sempre seguito dai nerazzurri è quello di Federico Chiesa su cui Marotta andrebbe in rotta di collisione con Fabio Paratici che da mesi sta cercando la chiave per avere il sì da Rocco Commisso. Anche Marotta ha qualche asso da spendere da Dalbert fino a Pinamonti, passando per Vanheusden e Gagliardini: Chiesa, tra l’altro, potrebbe anche coesistere in campo anche con Sanchez, vista la sua capacità di giocare a tutta fascia“, scrive il quotidiano.

(Fonte: Tuttosport)