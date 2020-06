Inter scatenata, “Tonali vicinissimo”: patto Cellino-Marotta. Ad Appiano c’è già…

L’Inter e Sandro Tonali sono sempre più vicini. Al punto che l’arrivo in nerazzurro del giovane centrocampista del Brescia sembra ormai a un passo. Come riportato da calciomercato.com, infatti, l’operazione per portare il classe 2000 a Milano avrebbe avuto inizio addirittura lo scorso gennaio quando, dopo aver mollato la presa per Dejan Kulusevski, Marotta avrebbe portato avanti in maniera più insistente con il Brescia i contatti per strutturare una trattativa che in questo momento sembra assolutamente in discesa, per i nerazzurri. E ad Appiano c’è già chi non vede l’ora di accogliere il grande talento di Lodi: Antonio Conte, che ha espressamente chiesto l’acquisto di Tonali.

Addirittura, calciomercato.com parla di un patto tra Cellino e Marotta che dovrebbe mettere l’Inter al riparo da qualsiasi sorpresa:

“Marotta e Ausilio si sono portati avanti, l’accordo con l’entourage del calciatore è totale ma anche con Cellino, nonostante ci sia ancora da limare qualche cosa, i discorsi sono avviatissimi. Tra il presidente del Brescia e l’ad dell’Inter c’è un patto chiaro da ormai diversi mesi e sembra complicato che l’affare possa tramontare prendendo altre strade, come accaduto per l’appunto con Kulusevski. Conte sta così per ricevere il regalo numero uno, Tonali è stato il primo desiderio espresso dal tecnico salentino, spalleggiato da Oriali, che ha avuto modo di conoscere il centrocampista in Nazionale. L’Inter e Tonali sono vicinissimi“.

(Fonte: calciomercato.com