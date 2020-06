Sky – Kumbulla, il Verona alza il prezzo: c’è la Juve, ma l’Inter è in pole grazie alla carta…

Sky Sport riporta le ultime novità sul futuro di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona. Secondo le ultime indiscrezioni, il club scaligero chiede esattamente 28 milioni più 7 di bonus per il suo cartellino. Il Coronavirus in questo caso ha fatto alzare il prezzo: a gennaio l’accordo con il Napoli era sulla base di 21 milioni più 4 di bonus.

Il Verona ha incontrato la Juventus giovedì e l’Inter venerdì e la proposta più convincente è quella dei nerazzurri, che hanno messo sul piatto soldi e giocatori, oltre alla possibilità di lasciare il giocatore a Verona un altro anno. Una carta che potrebbe essere decisiva nella trattativa. In settimana è previsto un altro contatto tra Juventus e club scaligero per capire le intenzioni dei bianconeri. Al momento l’Inter resta in vantaggio.