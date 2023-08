Repubblica – Inter-Scamacca, si può chiudere a questa cifra. Lui ha già detto sì

Gianluca Scamacca vuole tornare in Italia e ha già detto sì all’Inter: ecco le ultimissime da Repubblica sull'affare

Gianluca Scamacca ha già detto sì all’Inter. L’attaccante vuole tornare in Italia e dopo essere stato a lungo corteggiato dalla Roma, ora è vicino ai nerazzurri. Ecco gli aggiornamenti da Repubblica.

“Il West Ham ha rifiutato la prima offerta dell’Inter per Gianluca Scamacca di 20 milioni di euro. I londinesi chiedono 30 milioni, ma a 25 l’affare potrebbe andare in porto. L’ex centravanti del Sassuolo - che fino all’ultimo ha aspettato al Roma - ha dato il suo assenso al trasferimento. L’Inter, già nelle prossime ore, potrebbe alzare l’offerta per regalare il calciatore a Simone Inzaghi", si legge.