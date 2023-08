Scamacca davanti a tutti, l’Inter supera la Roma. Affare da 30 mln, vertice con il West Ham

L'Inter ha scelto il centravanti e vuole chiudere il prima possibile per regalare a Inzaghi un'opzione in più nel reparto offensivo

L'Inter scende in campo con decisione per l'attaccante. Il club nerazzurro vuole chiudere il reparto offensivo di Inzaghi il prima possibile e sta cercando accelerare. In cima alle preferenze dell'Inter per il ruolo di centravanti è passato Scamacca.