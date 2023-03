TS – Inter, Solet resta in cima alla lista. Gli scenari in difesa per l’estate

Gli scenari in difesa in vista dell'estate. La stagione è nel vivo, ma l'Inter si muove già per pianificare la prossima

Alessandro Cosattini

Gli scenari in difesa in vista dell'estate. La stagione è nel vivo, ma l'Inter si muove già per pianificare la prossima: c'è un nome su tutti per Tuttosport in cima alla lista in chiave mercato. Ci sarà da sostituire Milan Skriniar, pronto a trasferirsi al PSG, e il club nerazzurro vuole farsi trovare pronto.

Gli scenari in difesa — "Oumar Solet del Salisburgo rimane uno dei profili maggiormente seguiti per rinforzare la difesa dell’Inter. La prossima estate, infatti, il club nerazzurro perderà Skriniar; rimangono in bilico De Vrij e D’Ambrosio, entrambi in scadenza, mentre Acerbi andrà riscattato dalla Lazio (ma la dirigenza interista vuole uno sconto rispetto ai 4 milioni fissati da Lotito", si legge sul quotidiano.