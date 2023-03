ESCLUSIVA Dalmat: “Inter-Milan in CL? Sì, ma in semifinale. Inzaghi? Serve altro…”

Le parole dell'ex nerazzurro ai microfoni di Fcinter1908.it a poche ore dal sorteggio dei quarti di finale di Champions League

Daniele Vitiello

L'Inter ha eliminato il Porto in Champions League e non vede l'ora di conoscere la prossima avversaria. I nerazzurri sanno bene che a questo punto il livello si alza inesorabilmente, ma sperano di poter continuare a stupire. Per un commento sull'andamento della squadra di Inzaghi abbiamo intercettato, in esclusiva per Fcinter1908.it, l'ex Stephane Dalmat.

Stephane, ti aspettavi un'Inter così avanti in Champions?

"A essere sincero, no. Quando abbiamo visto il primo girone con Bayern Monaco e Barcellona avevo detto sarebbe una lotta contro il Barça, perché il Bayern è superiore. Sono riusciti a passare il turno e con il Porto hanno avuto la fortuna di incontrare una squadra sicuramente più battibile rispetto a Real Madrid o Manchester City. Adesso aspettiamo domani, sono davvero curioso di conoscere la prossima avversaria".

Ti piacerebbe vedere un derby?

"Non in questo momento. Spero che l'Inter possa beccare il Milan in semifinale per un derby da rivincita rispetto a quello del 2003 in cui c'ero anche io".

Intanto domenica c'è la Juventus in campionato.

"Con loro sono sempre partite difficili, ma possiamo vincere e dimostrare che oggi l'Inter è superiore. Ricordo la mia prima partita nel 2001 in casa loro contro una squadra incredibile con Zidane, Davids, Del Piero e altri campioni. Erano fortissimi, ma adesso le cose sono cambiate".

Inzaghi merita la conferma per la prossima stagione?

"Per me no, credo un cambio sarebbe positivo. Ho rispetto per Inzaghi, è un buon allenatore, ma l'Inter merita e deve avere un allenatore di un livello più alto. Sulla panchina nerazzurra servono esperienza e carisma".