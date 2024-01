Inter, Taremi in pugno. “Ma un altro nome si avvicina sempre più col passare dei giorni”

Taremi e non solo, l'Inter lavora sottotraccia per costruire una squadra ancor più competitiva di quella che quest'anno sta incantando

Taremi e non solo, l'Inter lavora sottotraccia per costruire una squadra ancor più competitiva di quella che quest'anno sta incantando tra campionato ed Europa. Ecco il punto sul mercato nerazzurro da Niccolò Ceccarini di TMW:

"L’Inter ha ormai in mano Taremi. Il lavoro fatto in questi mesi da Marotta e Ausilio ha portato i suoi frutti. L’attaccante iraniano già da tempo aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il Porto. Cosa che ha spinto il club nerazzurro a mettersi in corsa e poi ha superare tutta la concorrenza. Adesso la scelta è fatta. Taremi vuole vestire la maglia dell’Inter. E per questo dopo la Coppa d’Asia l’operazione verrà formalizzata. Il giocatore, che a giugno si svincolerà, si legherà così al club nerazzurro fino al 2026 con opzione per l’anno successivo. È poi chiaro che alla fine della stagione verrà fatta una valutazione anche su Arnautovic ma soprattutto su Sanchez".