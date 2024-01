Milinkovic stufo delll’Arabia: pazza idea confidata venerdì sul futuro. “Spunta una clausola”

Sergej Milinkovic-Savic sarebbe già stufo della sua esperienza in Arabia Saudita, iniziata la scorsa estate con la maglia dell'Al-Hilal. Lo avrebbe confidato, secondo il Messaggero, lo stesso centrocampista serbo agli ex compagni della Lazio prima della partita contro l'Inter in Supercoppa.

"Rimpianto reciproco: ieri Sergej si è catapultato in aeroporto a Riad a mezzogiorno per abbracciare il resto della squadra e dello staff, che non era riuscito a salutare venerdì sera allo stadio. C’è la pazza idea in serbo confidata ai compagni e a Lotito: «Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio». In un anno ha guadagnato 20 milioni all’Al-Hilal, ma è già stufo: ci sarebbe una clausola/penale da pagare in caso di scudetto col club arabo. La rivoluzione con il passato non esclude un clamoroso ritorno al futuro con un nuovo progetto".