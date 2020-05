Inter, non solo Tonali: il piano di Marotta per rivoluzionare il centrocampo. GdS: “E occhio a…”

“Due strade per un unico obiettivo: fare grande l’Inter. Una serve come scorciatoia per avvicinarsi in fretta alla vetta e dare al gruppo personalità e cultura della vittoria. L’altra è invece l’investimento per la vita, il giocatore a cui legare l’immagine dei successi futuri esaltando il Made in Italy”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla volontà dell’Inter di cambiare il volto del proprio centrocampo facendo un doppio colpo di assoluto livello: Arturo Vidal e Sandro Tonali.

TONALI – Partendo dal più talento più giovane, in casa Inter raccoglie consensi da ogni parte: è un profilo top non farsi sfuggire ma i nerazzurri sono consapevoli che la bagarre con altri club, italiani e non, sarà agguerrita. “Tonali è il tuttocampista moderno che farebbe felice qualsiasi allenatore: classe 2000, personalità da vendere, umiltà da gregario e giocate da primo della classe, con caratteristiche utili per ogni occasione. Bravo nel palleggio ma anche in interdizione, nella pressione come nelle letture sulle linee di passaggio, può fare indifferentemente il centrale o la mezzala, può giocare a due o a tre”, l’analisi della Gazzetta dello Sport che poi va anche sul lato economico. Cellino, presidente del Brescia, chiede sempre 50 mln o giù di lì, sperando che si possa scatenare un’asta o comunque una sfida tra Inter e Juve. L’addio alle Rondinelle, intanto, appare una certezza.

VIDAL – Non solo Tonali, però, perché l’Inter continua a seguire ed inseguire Arturo Vidal. Conte continua a premere per poterlo riallenare e già a gennaio l’arrivo era vicino. Ora, con la scadenza di contratto nel 2021, l’addio al Barça dell’ex Juve è sempre più imminente e ciò rende il costo del cartellino più accessibile. Ed è proprio per questo motivo che Marotta e Ausilio non vogliono inserire il cileno nell’affare Lautaro ma trattarlo a parte con il Barcellona. In casa blaugrana è prevista una mini rivoluzione estiva, con l’obiettivo di ringiovanire il club e Vidal è dato tra i sicuri partenti. Già a gennaio aveva provato a forzare la mano per lasciare la Catalogna ma il club è riuscito a trattenerlo. “La sua esperienza internazionale è riconosciuta e anche per questo Conte spinge per riabbracciare il suo figlioccio“, analizza la Rosea.

SFOLTIRE IL REPARTO – Se in entrata si parla di Tonali più Vidal, occorre però muovere qualcosa in uscita per quel che riguarda il centrocampo. Marotta e Ausilio, infatti, dovranno prima piazzare qualche giocatore in uscita. Secondo La Gazzetta dello Sport, a salutare saranno in tre: uno tra Vecino e Gagliardini, Borja Valero e Nainggolan, quest’ultimo per certi versi simile a Vidal. In caso di mancato arrivo del cileno, il belga potrebbe anche avere un’altra chance con Conte. “Ma la strategia al momento è segnata: l’Inter punta a Vidal con Tonali, il vecchio e il giovane, il turbo per vincere subito e il genio per sognare a lungo”, chiosa la Rosea.