Capello: “Nainggolan fa la differenza. Samuel? Si vedeva sin dall’inizio il potenziale”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così di Radja Nainggolan: “Non ce l’ho avuto, ma si vede che è un giocatore forte, capace di fare la differenza. Uno che rompe gli equilibri di una squadra con cambio di corsa e un ottimo tiro in porta. Walter Samuel? Era stanco del campionato argentino, così Baldini lo portò a Roma. Ci ha messo un po’ a ingranare, ma si vedeva fin dall’inizio che c’era del potenziale. Io l’ho sempre tenuto in campo, per dargli coraggio e fiducia”.