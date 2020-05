Vidal, arriva la conferma: “Ha già parlato con Conte”. Ma la richiesta d’ingaggio è altissima

Tra i giocatori seguiti dall’Inter per la prossima stagione c’è anche il centrocampista del Barça Arturo Vidal. Il cileno è in cima alla lista di Conte per rinforzare la rosa nerazzurra del prossima anno e il club nerazzurro tratta coi blaugrana, coi quali c’è in piedi anche l’affare Lautaro Martinez. Arrivano alcune indiscrezioni, riportate da La Cuarta, da una persona vicina al centrocampista cileno:

“Arturo Vidal ha già parlato più di una volta con Conte. È un giocatore che il tecnico vuole molto e che in questi giorni si è preoccupato di convincerlo a unirsi al progetto dell’Inter. Tuttavia, il centrocampista vuole concludere un buon contratto con il club, perché sa che potrebbe essere l’ultimo buon accordo che potrebbe avere nella sua carriera. Quindi vuole uno stipendio simile a quello che aveva al Bayern, e ragiona su questi termini dopo aver parlato con Conte”.

Sempre secondo il portale cileno le richieste di Vidal all’Inter sarebbero piuttosto alte. Il centrocampista chiede circa 12 milioni di euro lordi a stagione e vorrebbe un contratto di due anni con un’opzione per il terzo anno.