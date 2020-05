Vidal avvicina Tonali alla Juve? TS: “Difficile che l’Inter faccia un doppio colpo a meno che…”

Sandro Tonali è uno dei nomi caldi per l’Inter del futuro ma il centrocampista classe 2000 del Brescia piace e non poco anche a Juventus e Milan. Come sottolinea Tuttosport, però, una mossa nerazzurra potrebbe avvicinarlo alla Juve: “[Tonali, ndr] si mette in attesa di buone nuove. Apprenderà, dalle cronache, che l’Inter sta stringendo su Arturo Vidal per rafforzare un centrocampo sì ricco di qualità, ma che probabilmente pecca in esperienza europea. Così succede che se da un lato Antonio Conte e Beppe Marotta potrebbero riavere il cileno alle loro dipendenze dopo la felicissima parentesi juventina, un dubbio rischia di sorgere: nella mediana nerazzurra non saranno forse in troppi?”, evidenzia il quotidiano torinese che rimarca le eventuali difficoltà di Tonali di avere spazio all’Inter, vista la presenza di Barella, Brozovic, Sensi, Gaglardini, Vecino, Borja Valero ed Eriksen, nonostante qualcuno di questi sia destinato a lasciare i nerazzurri.

TONALI-JUVE – In casa Juventus, invece, secondo Tuttosport lo scenario sarebbe diverso e ci sarebbe spazio e volontà dei bianconeri di chiudere l’affare: Tonali ha un contratto fino al 2021 (con opzione fino al 2022) con il Brescia e piace anche a Chelsea, Barcellona e PSG ma propenderebbe per l’ipotesi Serie A. Il giocatore “è molto tentato sia dalla Juve sia dall’Inter, ma evidentemente prediligerà una destinazione in cui sarebbe considerato al centro del progetto. Lungo la linea mediana i campioni d’Italia cambieranno pelle e anche se Tonali dovesse lottare per un posto il compito sembrerebbe più agevole sul fronte bianconero”, evidenzia Tuttosport che traccia anche una prima offerta bianconera: un’offerta cash più una contropartita tra i giovani Hans Nicolussi Caviglia, Luca Coccolo, Idrissa Touré, Simone Muratore e il brasiliano Wesley.

INTER SOLO SU VIDAL – Il quotidiano torinese, infine, chiosa sull’Inter che dovrebbe fare un solo investimento in mediana: “La sensazione è che il colpo a centrocampo sarà solamente uno (Vidal, appunto) a meno di un rimodellamento della mediana successivo a una cessione importante. Eccolo qui, il tassello mancante, ad ora, per i nerazzurri. Ma di sicuro Conte, uno dei primi sponsor di Tonali, non mollerà la presa”.