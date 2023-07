Mercato, l’Inter stravolge strategia per la 2a stella: “Inzaghi chiarissimo, input tutto suo”

"I diciotto milioni incassati dall’Al-Nassr per Marcelo Brozovic non saranno destinati all’acquisto di Davide Frattesi, bensì all’offerta da proporre al Chelsea per riportare a casa Romelu Lukaku. L’input - subito raccolto dai dirigenti - è arrivato da Simone Inzaghi che ha posto nettamente al primo posto su tutto (compresa - come anticipato - la firma sul rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno) il ritorno del belga a Milano, considerato pietra angolare di una squadra che vuole puntare allo scudetto, e per l’Inter sarebbe quello della seconda stella".