Inter, Tinti: “Bastoni in dirittura, Audero attenzionato dall’Inter. Inzaghi…”

Le parole dell'agente: "Siamo alle fasi finali per Bastoni, nei prossimi giorni troveremo la maniera per fare bene le cose"

All'uscita dalla sede dell'Inter, Tullio Tinti, agente, ha parlato di quanto discusso coi dirigenti nerazzurri. Le sue parole raccolte da FcInter1908: "Siamo alle fasi finali per Bastoni, nei prossimi giorni troveremo la maniera per fare bene le cose: siamo in dirittura d'arrivo. Inzaghi? Ha fatto vedere di essere un grande allenatore, quindi è giusto che sia gratificato per quello che ha fatto. Scalvini? E' un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate: è giovane, ha tempo per fare tutto.