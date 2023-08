Inter, sì a Inzaghi. Il retroscena di Appiano: “In riunione Simone ha chiesto di prendere…”

L'Inter dice sì a Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili mosse del club nerazzurro in attacco

Getty Images L'Inter dice sì a Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili mosse del club nerazzurro in attacco, sottolineando la virata decisa su un profilo strutturato ed esperto, come chiesto espressamente dall'allenatore nelle riunioni di Appiano Gentile:

"Una decisione l’Inter l’ha comunque presa: il nuovo abitante dell’attacco sarà grande e grosso, proprio come richiesto da Simone Inzaghi nelle tante riunioni ad Appiano dopo la tournée in Giappone. E pure esperto, abituato a navigare nei mari più difficili, che sia un campo di provincia in A o un grande stadio europeo".