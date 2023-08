Sky – Pista Arnautovic prende forza. E se arriva lui Inter investe in difesa: i nomi

L'Inter ha avuto in piedi tante piste, ora quella di Arnautovic sta prendendo grande corpo. Giocatore di grande affidabilità e con personalità: sicuramente un'idea che sta prendendo forza. Resta in piedi la pista Taremi, anche lui ha esperienza ma costa sui 30 mln. Per Balogun siamo su una strada in salita per quanto lui abbia dato dei segnali sui social: l'Arsenal lo cede sui 40 mln e Inzaghi non sarebbe proprio del tutto convinto.