Mkhitaryan: “Inter diversa, ma sempre al top. Frattesi fortissimo. Samardzic? L’anno scorso…”

Un grande centrocampo per una grande Inter. Diversa, ma ugualmente forte. Henrikh Mkhitaryan non ha dubbi sul potenziale dell'Inter 3.0 di Simone Inzaghi, che come le precedenti andrà a caccia di trofei. Le armi a disposizione, come detto, sono differenti: via Lukaku e Dzeko, dentro Thuram (per ora). In mezzo, via Brozovic e Gagliardini, dentro Frattesi e Samardzic. Una squadra in grado di ripetersi in Europa e puntare con decisione alla seconda stella? L'armeno, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, la vede così: