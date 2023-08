Secondo il sito CaughtOffside il club nerazzurro avrebbe sondato per l'attaccante che non ha spazio al Manchester con ten Hag

Il Manchester United non punta su Anthony Martial e da quanto scrivono in Inghilterra l'Inter ci starebbe pensando. Da quanto sostiene il sito CaughtOffside il calciatore non convince l'allenatore, Erik Ten Hag . Con l'arrivo di Rasmus Hojlund dall'Atalanta il futuro dell'attaccante è diventato ancora più incerto.

Con un'offerta adeguata il club inglese lo lascerebbe partire e i nerazzurri starebbero pensando di fare un'offerta per lui. Il primo obiettivo della società interista era Balogun- scrive lo stesso sito - ma l'Arsenal ha chiesto molto per il suo cartellino e la squadra di Serie A sta cercando quindi delle alternative per l'attacco. Ma andando su Martial l'Inter si scontrerebbe comunque con lo stipendio del calciatore che guadagna 13 mln di sterline all'anno (in euro 15 mln). Una cifra fuori dalla portata dei nerazzurri che però avrebbero chiesto di essere aggiornati sull'evolversi della situazione dell'attaccante.