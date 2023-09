Klaassen, l’annuncio ufficiale nel comunicato dell’Inter

"Il destino a volte traccia percorsi affascinanti, fatti di sogni e determinazione. Il cammino di Davy Klaassen ha sempre avuto un obiettivo definito, inseguito con passione e forza di volontà". Così l'Inter, in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha presentato ai suoi tifosi l'ultimo acquisto fatto in questa sessione di mercato.

"Hilversum, 21 febbraio 1993: un bambino nato con una cresta bianca, facilmente riconoscibile tra tutti i neonati dell'ospedale. Il destino di Klaassen ci ha messo poco tempo a farsi riconoscere. Fin da piccolo Davy è cresciuto con due punti fermi, trasmessi dalla sua famiglia: il pallone e l'Ajax, due passioni coltivate da nonno Jaap, il primo tifoso del piccolo Davy. Klaassen passava le giornate a giocare con suo fratello Aron in giro per casa: ogni porta diventava immediatamente la rete verso cui calciare il pallone. Quel pallone che Davy portava con sè ovunque andasse, nelle gite con la famiglia al Vondelpark di Amsterdam e nei pomeriggi con gli amici. A sei anni inizia a giocare nei settori giovanili dell'HVV de Zebra's e dell'HSV Wasmeer a Hilversum, poi nel 2004 arriva la chiamata dell'Ajax. Un sogno diventato realtà. A novembre 2011 esordisce diciottenne in prima squadra e assaggia il calcio dei grandi: in quella stagione il suo destino si incrocia per la prima volta con l'Inter, nella finale della NextGen Series vinta dai nerazzurri contro i Lancieri", si legge.