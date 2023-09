Sky – Klaassen, trattativa lampo. Esperienza e caratteristiche in più per Inzaghi

"Sa fare gol, nasce trequartista ma sa anche inserirsi, è un calciatore che ha gamba. Ed ha esperienza, per Inzaghi fondamentale dati i tanti impegni anche in Europa. I suoi agenti sono stati bravi a liberarlo dall'Ajax a titolo gratuito. Aveva diverse richieste, da diversi club europei, ma la società olandese non aveva voluto liberarlo a costo zero. Per lui contratto di un anno più opzione, ma è come se fosse un biennale perché il rinnovo è a condizioni favorevoli", ha detto ancora.

Marchetti ha poi aggiunto: "Ieri tra l'altro ha giocato e si è aspettata la fine della gara per portare a termine la trattativa. Stanotte il calciatore non ha dormito per partire alla volta di Milano per le visite. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti nerazzurri, quindi ci sono più opzioni per Inzaghi. Il Napoli lo aveva cercato qualche tempo fa".

(Fonte: SS24)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.