Il centrocampista è arrivato dall'Ajax e ha firmato un contratto di un anno con opzione per un altro anno

È ufficialmente un giocatore dell'Inter . In attesa del comunicato del club nerazzurro, è dal sito della Lega Calcio che arriva la notizia del contratto depositato dalla società nerazzurra di Davy Klaassen che è quindi un nuovo calciatore di Inzaghi.

Il calciatore, che arriva dall'Ajax, ha firmato un contratto di un anno con opzione per un altro anno. In pratica un biennale perché sono favorevoli le condizioni per il rinnovo.