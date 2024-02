10 milioni di euro. È la richiesta di Lautaro Martinez per allungare il contratto con l’Inter in scadenza al 30 giugno 2026. Trattativa in corso tra le parti per prolungare fino al 2028, ma c’è distanza secondo La Gazzetta dello Sport. “La cifra richiesta a cui vanno aggiunti i bonus è, però, ancora di un paio di milioncini sopra la base fissa su cui ragionano i dirigenti nerazzurri (8 milioni, sempre più la parte variabile) ed ecco spiegato il perché della firma che ancora tarda: quando i tifosi dell’Inter sembrano lì lì per stappare una buona bottiglia, la data si sposta di colpo più in là. Insomma, nonostante l’ottimismo che si respirava (e si respira ancora) a pieni polmoni sia in viale della Liberazione sia nel clan del Toro, si aspetta l’ultimo sprint per assottigliare due posizioni non vicine abbastanza.