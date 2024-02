Quanto manca per il rinnovo di Lautaro? Lui ha detto che non c'è motivo di preoccuparsi. C'è fiducia?

"Se l'ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. C'è sicuramente fiducia, c'è soprattutto la stessa intenzione. Ambo le parti vogliono prolungare questo rapporto, è normale che c'è una negoziazione in corso. Come in tutte le cose ci vuole un po' di pazienza, i tempi che avete voi non sono quelli che abbiamo noi ma sono sicuro che alla fine arriverà un accordo che accontenterà entrambe le parti perché è questo quello che vogliamo"