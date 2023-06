SM – Brozovic, irruzione pesante del Barça su indicazione di Xavi: i dettagli. E Lukaku…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non ci sono dubbi sulla volontà di Romelu Lukaku di rimanere all'Inter: il belga, infatti, ha rifiutato un'altra proposta dall'Arabia Saudita da oltre 30 mln di euro a stagione. Lukaku vuole restare in Europa e, più precisamente, all'Inter, puntando anche alla maglia numero 9, lasciata libera dopo l'addio di Dzeko. L'Inter, però, deve trovare l'intesa con il Chelsea che spera di monetizzare, il che rende la trattativa con i nerazzurri decisamente complicata.

L'Inter punta anche Frattesi ma il diktat societario è chiaro: prima di chiudere operazioni in entrata, occorre cedere e i nomi caldi, in tal senso, sono Onana e Brozovic. L'agente del portiere ieri è stato a Manchester per incontrare lo United ma l'Inter chiede almeno 50 mln di euro più bonus. Per il croato, invece, irrompe il Barcellona che potrebbe cambiare le carte in tavola: i blaugrana cercano un sostituto di Busquets e Brozovic è il nome preferito da Xavi. Gli spagnoli offrono 15 mln di euro e un ingaggio importante - ma nettamente inferiore a quello offerto dall'Al-Nassr - al calciatore, che ora dovrà prendere una decisione.