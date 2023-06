Sky – Union Berlino, offerta ufficiale a Gosens: l’Inter ha fissato il prezzo

L'Inter ha rifiutato la proposta dell'Union Berlino per Robin Gosens: i dettagli riportati da Sky Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi è arrivata una proposta ufficiale dell'Union Berlino per Robin Gosens. il club tedesco, qualificatosi per la prossima Champions, punta in grande e ha messo nel suo mirino proprio l'esterno nerazzurro.