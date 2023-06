Sport – Barcellona offre 15 mln per Brozovic, no scambi con Kessie. Spuntano altri due nomi

Brozovic è il preferito e il Barça non ha intenzione di entrare in nessun tipo di scambio con Kessié. Non è l'opzione giusta perché ritengono che i conti non tornano. La trattativa passa attraverso un trasferimento e l'offerta blaugrana si aggira intorno ai 15 milioni di euro. E il calciatore firmerebbe un contratto per tre stagioni. È vero che Brozovic ha ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita, che pagherebbe anche un trasferimento e uno stipendio molto più alto di quanto offre il club blaugrana, ma al Barça è chiaro che l'offerta di vestire la maglia blaugrana attira di più, sempre che si raggiunga un accordo economico con l'Inter.

Il Barça, per ora, non ha voluto inserire nessun giocatore nell'operazione, anche se c'è interesse da parte dell'Inter per alcuni calciatori blaugrana. Uno è Kessié, che partirebbe solo per un trasferimento alto ed è escluso, e hanno anche chiesto informazioni anche su Eric Garcia e Ferrán Torres. Queste ultime due opzioni non sono affatto escluse, ma il Barça, per ora, non vuole inserirle nella trattativa per Brozovic. La trattativa è avanzata in attesa di una decisione definitiva sia dell'Inter che del giocatore, anche se negli uffici del club blaugrana c'è molto ottimismo.