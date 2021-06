GdS – Nome proposto: “Può essere il padrone della fascia. L’Inter paga la clausola?”

La fascia sinistra dell'Inter cerca ancora un padrone. Il club nerazzurro, infatti, vuole regalare a Simone Inzaghi un calciatore mancino

La fascia sinistra dell'Inter cerca ancora un padrone. Il club nerazzurro, infatti, ha tutte le intenzioni di regalare a Simone Inzaghi un calciatore di piede mancino in grado di diventare il titolare in quella zona di campo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri sarebbe stato proposto il nome di Mathias Olivera del Getafe, che ha una clausola di 20 milioni di euro. Una cifra che l'Inter non vuole spendere e che, dunque, proverà a limare in caso di affondo.