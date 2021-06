Lukaku? Altro veto Inter: “Via Lautaro o Hakimi, lui resta”. Sarà un leader di Inzaghi

Protagonista, motivato come non mai, richiesto in ogni angolo del continente e con un valore di mercato altissimo

Marco Macca

Protagonista, motivato come non mai, richiesto in ogni angolo del continente e con un valore di mercato altissimo. Milan Skriniar è stato certamente uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell'Inter di Antonio Conte, ma il difensore nerazzurro non si è fermato al campionato.

Anche nell'esordio della sua Slovacchia contro la Polonia, infatti, ha messo a segno il gol decisivo per il 2-1 finale. Una grande soddisfazione che rappresenta la lunga scia della splendida stagione disputata dall'ex Sampdoria. Sul mercato, il suo nome circola un po' ovunque. Ma sia Skriniar che l'Inter sembrano avere le idee chiare sul futuro:

"Era stato vicino all'addio la scorsa estate ma poi Conte ha puntato su di lui ed ha avuto ragione e ad oggi, Skriniar ha un valore altissimo sul mercato e tanti estimatori fra le big europee. L’Inter ha disperato bisogno di fare cassa, ma ci sono altri giocatori sul piede di partenza, che possono garantire plusvalenze, Hakimi e Lautaro su tutti. Lui, da parte sua, ha già detto e ribadito più volte di voler restare a Milano “per difendere lo scudetto”. Sarà uno dei leader della nuova Inter di Inzaghi", si legge su calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)