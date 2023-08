Sky – Pavard all’Inter, deadline scaduta ieri ma si continua a trattare. La posizione del Bayern

Sta di fatto che, però, i tedeschi non hanno ancora comunicato ufficialmente la chiusura della trattativa ai nerazzurri e al calciatore. Il Bayern, comunque, non chiede meno di 30 milioni visto che in passato aveva rifiutato 38 milioni dal Manchester United e rimarrebbe poco tempo per trovare un sostituto. Le parti sono in contatto per trovare una soluzione", si legge.