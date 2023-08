Nell'ambito di questa operazione, l'Inter si è informata sulla valutazione di Schuurs, un possibile piano B in caso di addio all'obiettivo Pavard.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.