Pavard vuole l’Inter, c’è un nuovo segnale: ‘segue già’ il club nerazzurro

Dopo il 'like' , arriva il 'follow'. Nuovo segnale social da Benjamin Pavard , obiettivo di mercato dell'Inter per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi. Su Instagram, il francese del Bayern Monaco è attivissimo e i tifosi nerazzurri stanno monitorando tutti gli indizi.

È un obiettivo di mercato per la difesa, come ammesso anche da Simone Inzaghi, ma ancora non c'è l'accordo tra Inter e Bayern. Intanto, Pavard sui social 'si avvicina' al mondo nerazzurro: 'segue già' il profilo ufficiale del club. Non è chiaro se sia una mossa di oggi o meno, ma sicuramente è un segnale. Pavard spinge per arrivare a Milano e ha già detto sì al passaggio all'Inter.