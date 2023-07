Chelsea, Pochettino: “Novità di mercato? Ancora nulla, lavoriamo su profili giusti”

Mentre Lukaku si geolocalizza a Rotterdam, Pochettino lavora negli USA sulla rosa del Chelsea per la nuova stagione e lui non sembra far parte dei piani. Di sicuro, dopo il trasferimento di Aubameyang al Marsiglia, si deve capire cosa ne sarà dei giocatori non considerati parte del suo gruppo. Il belga - così come Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi non sono partiti per la tournée negli States e cresce l'incertezza sul loro futuro al PSG. sono tutti assenti dal tour pre-campionato del Chelsea negli Stati Uniti mentre cresce l'incertezza sul loro futuro allo Stamford Bridge.

Alla domanda su ulteriori novità sulla sua rosa, Pochettino ha risposto: «No, al momento non sta cambiando nulla. Dobbiamo migliorare la squadra e ci stiamo lavorando. È bello conoscere i giocatori, abbiamo giovani che stanno mostrando la loro qualità e potrebbero non essere per oggi ma avere un grande futuro. Chiaro che qualsiasi allenatore vorrebbe la sua rosa definita prima possibile, avere i giocatori in tour, ma se non si può non è un problema. Sono contento di come stiamo lavorando. I dirigenti stanno lavorando per portare al Chelsea i profili giusti. Sono contento di come stiamo lavorando. E se devo dire il numero ideale di giocatori in rosa per me è meno di 25 elementi».