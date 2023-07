Bertolino: “”Lukaku? Suo comportamento temo dipenda dal denaro. Se ci avesse detto…”

"Peccato, se Romelu ci avesse detto che aveva bisogno di soldi, avremmo organizzato un crowdfunding per lui. Per poter ricucire non dovrebbe più venire alle condizioni di prima. Se si potesse testare la sua fedeltà un annetto ancora in prestito, andrebbe bene, ma ricomprarlo no. Sarebbe come ricomprare Giuda. Sempre che non sia ingrassato troppo, con lui non si sa mai, me lo riprenderei solo per evitare che vada da quelli lì a Torino perché abbiamo una storia di attaccanti poi diventati bianconeri. Non vorrei bruciarmi ancora come con Boninsegna e Altobelli".