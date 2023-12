Porta, nuovo nome: “Sta facendo una grande stagione, l’Inter ha aperto un canale per il 23-24”

Sommer sta dando ampie garanzie ma, causa 35 anni sulla carta d'identità, non potrà reggere questi livelli ancora per tanti anni. Ed è per questo che l'Inter, che oggi può contare su Audero in prestito come secondo portiere, sta valutando altri nomi per la porta, da affiancare almeno inizialmente allo svizzero e su cui investire per il futuro.