Un interessante dettaglio sulla porta dell'Inter arriva da Sky Sport. Per il dopo André Onana , ormai prossimo al trasferimento al Manchester United, i nerazzurri pensano al duo Sommer-Trubin . Ma chi sarebbe il primo e chi il secondo?

Per Sky, in partenza il titolare sarebbe l'esperto portiere svizzero ora al Bayern. Trubin, classe 2001, sarebbe invece il secondo: un investimento più in ottica futuro che presente immediato.