“Dusan Vlahovic non è felicissimo alla Juve e questo l’abbiamo capito. Ma non significa che andrà via sicuramente se non ci saranno le condizioni giuste. La Juve sa che Vlahovic è un grande attaccante, ha speso una cifra importante, ma nello stesso tempo ha memorizzato i mal di pancia del serbo non troppo in linea con le strategie tattiche di Allegri. Fin qui si sono mossi intermediari per manifestare l’interesse del Chelsea e il gradimento di Pochettino. Dalla prossima settimana, dopo che la Juve avrà completato qualche cessione (in primis Zakaria), possibile che ci sia un contatto tra i club per capire bene la fattibilità o meno. È una situazione da seguire ma fin qui al club bianconero non è arrivata una richiesta ufficiale.