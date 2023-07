Onana al Manchester United, impatto sui conti Inter: plusvalenza fino a 53,4 mln

Il giocatore era arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’Ajax, per questo motivo con il suo addio l’Inter potrà iscrivere a bilancio una plusvalenza quasi totale. Se fosse venduto per 50 milioni, la plusvalenza sarebbe pari a 48,45 milioni di euro, mentre se fosse ceduto per 55 milioni, la plusvalenza crescerebbe a 53,45 milioni di euro.