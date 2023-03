Retroscena Retegui: “Già in estate proposto a questa squadra italiana”

L’Inter in Serie A è in pole position per Mateo Retegui, ma c’è un interessante retroscena che riguarda un’altra squadra italiana

Alessandro Cosattini

Tutti pazzi per Mateo Retegui. Dopo i due gol in due partite con la maglia della Nazionale italiana, il centravanti del Tigre è seguito da vicino dalle big italiane e non solo. L’Inter in Serie A è in pole position, ma c’è un interessante retroscena che riguarda un’altra squadra del campionato italiano per TMW.

“Il nome di Retegui è finito anche sulla scrivania del Torino. La scorsa estate, infatti, il giocatore aveva conferito tra gli altri un incarico (tra gli intermediari... anche l'ex giocatore Pinga!), aprendo alla possibilità di trasferirsi in granata. Ma non se ne fece nulla, alla fine, e ora Retegui è uno degli uomini mercato più ambiti in Serie A”, si legge.