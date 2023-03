Ag Retegui: “Vicino all’Inter? Concentrato su Tigre e Italia. Non deve pensare ad altro”

Tra i giocatori seguiti dall'Inter per la prossima stagione c'è anche l'attaccante dell'Italia e del Tigre Mateo Retegui. Intervistato da Sportitalia, il padre dell'attaccante ha fatto il punto sul momento del giocatore e sul suo futuro. Queste le dichiarazioni di Carlos Retegui , padre e agente dell'attaccante:

"Sono molto felice e orgoglioso che Mateo faccia parte della Nazionale italiana. E sono molto grato a Roberto Mancini, al suo staff ed a tutti i suoi compagni di squadra che lo hanno accolto in modo eccellente".

Che peso può avere Mancini nella crescita di Mateo?

"È un onore che lo alleni uno come Mancini. E Mateo gli sarà per sempre grato per la fiducia che gli ha dimostrato".