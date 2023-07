Tifoso Udinese chiede: “E’ l’ultima foto?”, risposta di Samardzic chiarissima: sarà Inter

"Il classe 2003 rimarrà seduto in panchina per tutta la gara. Al termine del match viene intercettato dai tifosi bianconeri presenti al Dolomiten Stadion prima dell’ingresso del tunnel degli spogliatoi. “È la nostra ultima foto?” gli chiede un supporter friulano. Un suo cenno del capo basta per capire tutto. Salvo clamorosi ribaltoni, Lazar Samardzic sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Manca solo l’ufficialità, anche se c’è chi spera ancora in un clamoroso (ed improbabile) colpo di scena", si legge.