Correa, nulla da escludere per il suo futuro. L’Inter ha fatto la sua scelta sull’argentino

"Di sicuro l’argentino non ha rafforzato la sua posizione con la prestazione nell’amichevole con l’Al Nassr. Vero è che le gambe erano pesanti per i carichi in allenamento, ma Correa, in generale è apparso svogliato, in più ha sprecato malamente un paio di occasioni, confermando che la cattiveria sotto porta non è il suo forte. La verità è che, nonostante quella doppietta all’esordio in casa del Verona, e nonostante la fiducia mai venuta meno di Inzaghi, la scintilla con l’Inter non si è mai accesa. E forse farebbe comodo a tutti separarsi. Di sicuro è quello che pensa il club nerazzurro", si legge sul Corriere dello Sport.