Samardzic, colpo Inter. Affare da 20 mln: prestito con obbligo, all’Udinese Fabbian

L'Inter era su Samardzic già da quando lavorava all'accordo per Frattesi. "L’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio hanno continuato a lavorarci su e nelle ultime ore è arrivata un’accelerata importante, che mette i nerazzurri in primissima fila rispetto alle altre pretendenti sul giocatore. L’Inter ha in mano Samardzic. E’ il frutto di un incontro che c’è stato nei giorni scorsi tra l’Udinese e il club nerazzurro. Il secondo, dopo quello avvenuto in sede il 3 luglio scorso, con Gino Pozzo in persona. Ed è stato un vertice importante, probabilmente decisivo nella corsa al talento serbo. Il club nerazzurro ha avanzato un’offerta che si avvicina molto alle richieste dell’Udinese. Se non è una base di accordo, poco ci manca", riporta La Gazzetta dello Sport.