Inter, finale clamoroso della vicenda Samardzic. E ora Sensi può davvero restare

"I dirigenti nerazzurri riflettono sulla permanenza in mediana di Stefano Sensi, autore di un grande precampionato e valutano le eventuali altre situazioni che il mercato proporrà. Non si sarebbero mai immaginati un simile finale della storia ma hanno voltato pagina e guardano alle ultime due settimane di contrattazioni, a questo punto, alla ricerca di opportunità in tutti i reparti".