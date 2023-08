Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter: l’affare è definitivamente saltato

Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell'Inter. L'affare, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è definitivamente saltato

Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell'Inter. L'affare, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è definitivamente saltato. Non è andato a buon fine nemmeno l'ultimo tentativo di riconciliazione tra le parti. Il serbo-tedesco, dunque, non vestirà nerazzurro.